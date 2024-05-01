Şehide gözyaşlarıyla son veda

01 May 2024 14:23 - Güncelleme : 01 May 2024 14:24

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı Güleşli köyü bölgesinde operasyon kapsamında icra edilen motorlu intikal esnasında Kobra aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuştu.

Askerlik mesleğine 2019 yılında başlayan Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından şehit Ertaş’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu Hatay’a getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Cenaze namazı öncesi helallik alınması için baba ocağına götürülen Ertaş’ın tabutuna sarılan aile bireyleri zor anlar yaşadılar. Şehit Ertaş için memleketi olan Payas ilçesinde öğle namazını müteakip Payas Asri Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazı esnasında şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş başta olmak üzere yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Abdulkadir Özel, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.