Şehidin vasiyeti yürek burktu: Afrika ülkesine su kuyusu açtırın

21 Haziran 2024 22:49 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 22:49

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerle girilen temas sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı.

Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.

AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dediği öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.