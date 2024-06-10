Şehir dışına çıkacaklar dikkat! Tatil planı yaparken dolandırılmayın: İşte emniyetten 7 uyarı

10 Haziran 2024 13:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:40

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle plan yapanları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. EGM'den yapılan açıklamada, tatil planı yaparken vatandaşların "tatil fırsatı", "indirimli tatil sepeti" şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderilen linklere dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Emniyet'in tatil dolandırıcılığına karşı önerdiği 7 tedbir şöyle sıralandı:

Rezervasyon yapılacak tesislerin sorgulanacağı adresler

Rezervasyon yapılacak tesislerin turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının "www.tursab.org.tr" ve "www.kulturturizm.gov.tr" adreslerinden sorgulanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

1-ETBİS'E KAYDI VAR MI?

"Seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, ünvan ve iletişim bilgilerini kullanarak, internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığını kontrol edilmeli.

2-İNTERNET SİTESİ KOPYA MI GERÇEK Mİ?

Otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanmasını göz önüne alarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmeli.

3-OTEL TELEFONLA ARANARAK REZERVASYON TEYİDİ YAPILMALI

Online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otel telefonla aranarak rezervasyon teyidi alınmalı.

4-DÜŞÜK FİYATLA REZERVASYON İŞLEMİ ARAŞTIRIN

Çok düşük fiyatla rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılmalı.

5-ÖDEMELER, OTELE GİRERKEN YAPILMALI

Ödemeler, otele giriş yapılırken yerine getirilmeli. Bu mümkün değilse acente şirketine veya ilgili otele ait hesaplara ödeme yapılmalı.

6-ÖDEMELER ŞAHISLARA AİT HESAPLARA YAPILMAMALI

Ödemelerin, otel yetkilisi olduğunu beyan eden şahıslara ait hesaplara kesinlikle yapılmaması gerekmektedir.

7-İNDİRİM LİNKLERİNE TIKLANMAMALI

"Tatil fırsatı", "indirimli tatil sepeti" şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderilen linklere dikkat edilmesi gerekiyor.