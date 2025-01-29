Şehir şehir gezip intihara kalkışıyor! 232'nci kez çatıya çıktı: Bir sonraki durağı Muğla

29 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:01

İntihar gezgini genci son durağı Antalya Manavgat oldu. Türkiye’nin birçok şehrinde defalarca intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bu kez Manavgat'ı seçti. 232'nci kez çatıya çıkan genç, yine polis ekiplerini alarma geçirdi. Bir otelde çalıştığını, parasını alamadığını, Muğla'ya gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen genç uzun uğraşlar sonucu aşağı indirildi.

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Son 10 günde 3 ilçede 3'üncü kez çatıya çıkan Hasan İ, yine ekipleri harekete geçirdi. Elinde bıçak, boynunda ip ve pet şişede benzin ile 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden şahıs, ekipleri alarma geçirdi. Ekipler çevrede gerekli güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsın atlamasına karşı binanın altına kurtarma minderi açtı. Sağlık ekipleri ise oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tetikte bekledi.

VATANDAŞ CANLI YAYIN AÇTI

Caddede toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken çatıya çıkan polisler şahsı kararından vazgeçirmek için çaba harcadı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çatıya çıkarak adının Hasan İ. (33) olduğu belirlenen şahsı kararından vazgeçirip aşağıya indirmek için elinden geleni yaptı.

BİR SONRAKİ DURAĞI MUĞLA

Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, Manavgat'ta bir otelde çalıştığını, parasını alamadığını, Muğla'ya gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hasan İ.'nin isteklerinin yerine getirileceğine dair söz vermesiyle ikna olan genç, yaklaşık 1 saat çatıdaki eylemini sonlandırıp elindeki bıçağı ve pet şişeyi bıraktıktan sonra boynuna dolanan ipleri çözdü. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşanırken, polisler şahsı daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.

DÜRÜM SİPARİŞİ VERDİ

Hasan İ.'nin aç olduğunu söylemesi üzerine olay yerine dürüm siparişi verilirken, şahsın aşağı inerek dürümü iştahla yediği gözlendi. Diğer taraftan şahsın kendisini yakacağını belirttiği pet şişe içerisindeki sıvının da idrar olduğu belirlendi.