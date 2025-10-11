Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Şehit Astsubay memleketinde dualarla toprağa verildi!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
14:14
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
14:14

Sakarya’nın ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde meydana gelen kazada, sivil aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.

Şehit Astsubay memleketinde dualarla toprağa verildi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın olduğu belirlendi. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şehit Astsubay memleketinde dualarla toprağa verildi!

MANİSALI ŞEHİDE SON GÖREV

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için memleketi ’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin getirildiği baba ocağında anne Zeliha Eryılmaz’ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetli durarak "Bugün dayanacağız" dedi.

Şehit Astsubay memleketinde dualarla toprağa verildi!

Cenaze namazından önce tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Astsubay memleketinde dualarla toprağa verildi!

Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
#şehit
#jandarma
#Manisa
#akyazı
#Otoyol Kazası
#Gündem
