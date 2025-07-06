Şehitlerin acı haberi memleketlerine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerin acı haberleri memleketlerine ulaştı...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 5’i şehit oldu.

Şehit askerlerden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın şehadet haberi memleketi Aksaray’da askeri yetkililer tarafından Fatih Mahallesi 4164 Sokakta bulunan baba ocağında anne Huriye Özkanlı'ya ulaştırıldı. Şehit haberinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

PÜTÜRGE'YE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Pençe-Kilit Hareket Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetleri esnasında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerden biri olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı. İlçe kaymakamı ve askeri yetkililer tarafından Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan baba Remzi Akdoğan ile anne Sabahat Akdoğan'a oğullarının şehadet haberi verildi.



Acı haber ile birlikte şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de Pütürge ilçesine giderek şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve ilçe deki diğer yetkililerinde ziyaret ettiği şehidin evinde gözyaşı hakim olurken cenaze töreninin yarın ilçe merkezinde olacağı öğrenildi.



2 yıldan fazladır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehidin görev yerinin Hakkari olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde olduğu belirtildi. 4 kardeş olan Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

ACI HABER AYDIN'A ULAŞTI

Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın, 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Akar'ın dedesi Mehmet Akar ve Babaannesi Necbiye Akar'ın Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunduğu, ailesinin ise İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Akar'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

BİTLİS'TEKİ BABA OCAĞI YASA BOĞULDU

Şehit olan askerlerden Adilcevaz nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in evine Türk bayrağı asıldı.

Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl ise şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e taziyelerini sundu. 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir'in bekar olduğu öğrenildi