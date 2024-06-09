Şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmen, vefatının 7. Yılında dualarla anılıyor! 'Seni asla unutmayacağız'

09 Haziran 2024 12:56 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:58

Aybüke Yalçın vefatının 7. Yılında dualarla anılıyor!

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştı. Henüz mesleğinin ilk yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

9 Haziran 2017 tarihinde PKK terör örgütü mensuplarının belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi Aybüke öğretmen oldu.

Öğrencilerine karnelerini dağıtan ve ailesinin yanına gitmek için yola çıkan Aybüke öğretmen Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit oldu. 22 yaşında hayata veda eden Aybüke öğretmenin ismi çeşitli yerlerde yaşatılmaya devam ediyor.

Batman’da görev yaptığı okula onun adı verildi, kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı da modern biz atölyeye dönüştürüldü.

Türkiye’nin dört bir yanında okullara parklara, ve kütüphanelere Şehit Aybüke Yalçın ismi verildi. Ayrıca Gabar'da petrol sahasının adı da Şehit Aybüke Yalçın olarak değiştirildi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’de sosyal medya hesabından, Şehit öğretmenin ölüm yıldönümü için mesaj yayınladı.

''22 yaşında, hayatının ve çok sevdiği mesleğinin henüz çok başında müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın, hainlerce şehit edilişinin üzerinden yedi yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin; duygularımız ilk günkü gibi yoğun. Onu ve onun gibi vatanın dört bir yanında yaşamını evlatlarımıza adayan ve tertemiz vatan toprağına düşerek şehit olan bütün öğretmenlerimizin hatırası bizler için azizdir.

Eğitim ailesi olarak şehitlerimizi unutmayacak, asla unutturmayacağız. Şehadetinin yedinci yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.''

ŞEHİT ÖĞRETMENİN BAĞLAMASI CUMHURBAŞKANI'NA EMANET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.