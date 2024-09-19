Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın görüntüleri yürekleri sızlattı!

19 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:11

Ordu'da trafik kontrol noktasında 'dur ihtarına uymayan motosikletli 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Çangın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin ‘Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri okurken kaydedilen görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı.

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Ordu​'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında motosikletlinin çarpması sonucu şehit​ olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şiir okurken kaydedilen görüntüleri yürekleri sızlattı.

MOTOSİKLETLİNİN ÇARPMASIYLA ŞEHİT OLDU

Ordu'da görev sırasında trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çangır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

GEÇEN HAFTA SÖZLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır'ın geçtiğimiz hafta sözlendiği ortaya çıktı. Evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen şehidin evinin eşyalarını da tamamladığı öğrenildi.

ŞEHİDİN GÖRÜNTÜLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Çanakkale Şehitlerine' yazdığı şiiri okurken görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin kaydedilen görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

ŞEHİDE VEDA

Öte yandan şehit Çangır'ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya'ya getirildi. Çangır, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.