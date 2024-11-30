Şehit Ömer Küçük'ün anıtına saldırdılar! Jandarma hatırasına sahip çıktı

30 Kasım 2024 18:43 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 18:47

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün anıtı yenilendi. Zarar verilen anıt sonrası annesinin üzüntüsünü gören Jandarma ekipleri harekete geçti.

Hatay​'ın Kırıkhan​ ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün anıtı, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Ancak, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya müdahale ederek anıtı yeniledi.

Özsoğuksu Mahallesi'nde yaşayan şehit Ömer Küçük, 2 Kasım 2017'de Hakkari​'nin Şemdinli​ ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Ailesinin yaşadığı evin önüne, şehidin anısını yaşatmak amacıyla 4 yıl önce bir hatıra anıtı yapılmıştı. Anıt üzerinde şehidin ismi ve fotoğrafı bulunuyordu.

ANIT YENİDEN YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen anıt, şehidin annesi Hatice Küçük'ün sosyal medyada paylaştığı üzgün paylaşımından sonra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gündeme alındı. Jandarma ekipleri, zarar verilen anıtı yeniden onararak, şehidin hatırasına saygı gösterdi.

Anne Hatice Küçük, oğlunun anıtına yapılan zararın ardından jandarma ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçerek, anıtı eski haline getirdiğini belirtti.

Jandarma ekiplerinin olaya hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Küçük, "Jandarma ekipleri seferber oldu, çok çabaladılar, beni yalnız bırakmadılar. Bana Ömer'imin görevini gördüler. Ne zaman çağırsam yanıma yetişirler. Olay sonrasında da çağırdım geldiler ve yetiştiler. Onlara defalarca, binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.

Anıta zarar verilmesi dolayısıyla çok üzgün olduğunu kaydeden Küçük, anıtı yeniden düzenleyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.