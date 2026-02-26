Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi’ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit düşerken, acı haber Türkiye'yi derinden yaraladı. Şehit pilot dün gözyaşları içinde memleketi İzmir'de toprağa verildi. Yaşanan elim kazaya ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı.

KALKIŞTAN 3 DAKİKA SONRA DÜŞMÜŞ

Sabah'ın haberine göre Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü.

PARAŞÜT HAVA DOLMAMIŞ

Şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği ortaya çıktı fakat paraşütün zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı değerlendirildi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Şehit pilot İbrahim Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve o saatlerde işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı düşünülüyor. Uçağın otoyola 10 metre mesafe kala düşmesi büyük bir facianın önüne geçti.

UÇUCU VERTİGOSUNA YAKALANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ayrıca şehit pilotun 'uçucu vertigosu' olarak adlandırılan uzaysal dizoryantasyona yakalandığı ve uçağın pozisyonunu, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı düşünülüyor.