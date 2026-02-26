Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

Balıkesir’de dün gece saatlerinde F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Yaşanan elim kaza Türkiye'yi derinden yaralarken, kazaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Şehit binbaşının son ana kadar uçağı kurtarmaya çalıştığı ve faciayı önlediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 08:57

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi’ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit düşerken, acı haber Türkiye'yi derinden yaraladı. Şehit pilot dün gözyaşları içinde memleketi İzmir'de toprağa verildi. Yaşanan elim kazaya ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı.

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

KALKIŞTAN 3 DAKİKA SONRA DÜŞMÜŞ

Sabah'ın haberine göre Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü.

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

PARAŞÜT HAVA DOLMAMIŞ

Şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği ortaya çıktı fakat paraşütün zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı değerlendirildi.

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Şehit pilot İbrahim Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve o saatlerde işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı düşünülüyor. Uçağın otoyola 10 metre mesafe kala düşmesi büyük bir facianın önüne geçti.

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı

UÇUCU VERTİGOSUNA YAKALANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ayrıca şehit pilotun 'uçucu vertigosu' olarak adlandırılan uzaysal dizoryantasyona yakalandığı ve uçağın pozisyonunu, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı düşünülüyor.

Şehit pilot Binbaşı İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş! Kazanın detayları ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit ailelerine Terörsüz Türkiye sözü verdi: Kesinlikle olmayacak
İbrahim Bolat kimdir, nereli? Balıkesir'de düşen F-16'da şehit olan pilot kim?
Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın görüntüsü ortaya çıktı! 'Buradayız'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.