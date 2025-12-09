Şehit polis Emre Albayrak'a ağlatan veda

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından acı haber geldi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen polis memuru Emre Albayrak şehit olmuştu.

Şehit polis memuru Emre Albayrak için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmişti. Tören sonrasında şehit polis memuru Emre Albayrak, tören mangasınca araca konulmak üzere silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı.

ŞEHİDİMİZE AĞLATAN VEDA

Duygusal anların yaşandığı görüntüler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.