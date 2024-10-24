TUSAŞ şehitlerine veda! Cenazede kahreden anlar
Ankara TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının şehitleri son yolcuklarına uğurlanıyor. Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, başmühendis Zahide Güçlü ve Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun için cenaze töreni düzenlendi. Törende şehitlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. 2’si ağır olmak üzere 22 kişinin de yaralandığı saldırıda teröristler tarafından aracı gasp edildikten sonra şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın naaşı askeri törenle Ulu Cami’ye getirildi.
CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI
Şehidin Ulu Cami’deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi. Şehidin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü düzenlenen törenin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan'da tören düzenleniyor.
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 28 Haziran 1973'te kurulmuştur.Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için F-16 uçaklarının tercih edilmesiyle, bu uçakların üretimi, sistem entegrasyonu ve uçuş testlerini gerçekleştirip teslim etmek üzere 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kurulmuştur. Türk-ABD ortak girişimi olan bu şirket, 25 yıllık bir süre için faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak, bu süre dolmadan, 2005 yılında TAI’nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınmış ve şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreçte TAI ve TUSAŞ birleşmiş, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam etmiş ve havacılık ile uzay sanayii alanında Türkiye’nin teknoloji merkezi haline gelerek, geliştirme, modernizasyon, üretim, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde önemli bir konuma gelmiştir.