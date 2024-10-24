TUSAŞ şehitlerine veda! Cenazede kahreden anlar

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 28 Haziran 1973'te kurulmuştur.Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için F-16 uçaklarının tercih edilmesiyle, bu uçakların üretimi, sistem entegrasyonu ve uçuş testlerini gerçekleştirip teslim etmek üzere 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kurulmuştur. Türk-ABD ortak girişimi olan bu şirket, 25 yıllık bir süre için faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak, bu süre dolmadan, 2005 yılında TAI’nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınmış ve şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreçte TAI ve TUSAŞ birleşmiş, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam etmiş ve havacılık ile uzay sanayii alanında Türkiye’nin teknoloji merkezi haline gelerek, geliştirme, modernizasyon, üretim, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde önemli bir konuma gelmiştir.