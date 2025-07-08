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Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada infiale neden olan zanlı X hesabından "Metan gazı operasyonu" paylaşımında bulunarak dalga geçmişti

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Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 16:58

bölgesinden herkesi üzen bir haber geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenen 12 askerimiz, şehit düştü.

Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi

Şehit olan 12 askerimiz için bugün tören düzenlenirken, bazı provaktörler ise sosyal medyadan harekete geçti.

Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki O.C. isimli şahıs, sosyal medyadan şehitlerimize hakaret etti.

EKİPLER ANINDA BULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.

Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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ETİKETLER
#pençe-kilit harekatı
#Şehit Askerler
#Sokak Savunması
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Hakarete Karşı Hukuk
#Gündem
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