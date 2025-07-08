Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada infiale neden olan zanlı X hesabından "Metan gazı operasyonu" paylaşımında bulunarak dalga geçmişti
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden herkesi üzen bir haber geldi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenen 12 askerimiz, şehit düştü.
Şehit olan 12 askerimiz için bugün tören düzenlenirken, bazı provaktörler ise sosyal medyadan harekete geçti.
Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki O.C. isimli şahıs, sosyal medyadan şehitlerimize hakaret etti.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.