Şehitlerimize hakaret etmişti! Emniyet anında paketledi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada infiale neden olan zanlı X hesabından "Metan gazı operasyonu" paylaşımında bulunarak dalga geçmişti