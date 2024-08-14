Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 29 şehit verdiğimiz eylemleri gerçekleştiren terörist etkisiz hale getirildi

14 Ağustos 2024 18:37 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 18:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-7" operasyonu kapsamında, kırmızı kategoride aranan ve 28 güvenlik görevlisi ile bir sivilin şehit edilmesinde sorumlu olan terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sözde "Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu" olan, "Bervar" kod adlı Seyran Çomak’ın, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirtildi.

16 ALÇAK SALDIRININ TALİMATINI VERMİŞTİ!

Çomak’ın, 16 saldırının talimatını vererek bu eylemlere bizzat katıldığı tespit edildi. Bu saldırılarda toplamda 29 güvenlik görevlisi ile 1 sivil vatandaş şehit olmuş, 72 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş yaralanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.