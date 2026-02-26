Sektör temsilcileri İhlas Medya Grubu iftarında buluştu

Türkiye Gazetesi ve İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar ailesi, sektör temsilcilerini iftar programında buluşturdu. WOW Otel'de düzenlenen iftar programına, İstanbul Valisi Davut Gül, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, sektör temsilcileri ve İhlas Holding çalışanları katıldı.

VALİ DAVUT GÜL: İHLAS GRUBU BÜTÜN YAYINLARINDA TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNÜYOR

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye'de milletimizin, devletimizin hassasiyetlerini olabildiğince muhafaza eden, gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik içerik üretmeye gayret ediyorsunuz. Mesele sadece gazete çıkartmak, televizyonda yayın yapmak ya da içerik üretmek değil. Bu bu yayınların ülkemize, milletimize, devletimize faydasını da düşünmek gerekiyor. İhlas grubunun bütün yayın alanlarında Türkiye'yi düşündüğünü, ülkemizi düşündüğünü, onun zararına olan hiçbir yayını yapmadığını, bu anlamda ulusal ve uluslararası arenada milletimizin elini güçlendirecek yayınlar yapmaya gayret ettiğine şahidiz" şeklinde konuştu.

'55 YILDIR YAYIN ÇİZGİSİNDEN SAPMIYORUZ'

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ise Türkiye gazetesinin 55 yıldır yayın çizgisinden sapmayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Bu güçlü gazeteye güç veren değerler var. Türkiye Gazetesi ilk günden bu tarafa sahibi değişmeyen tek gazete. Bu farkımızla ve bu vasfımızla iftihar ediyoruz. Yakında 22 Nisan'da 56’ıncı yaş günümüzü idrak edeceğiz inşallah. Türkiye Gazetesi bu çizgisiyle Türk medya dünyasında her zaman ayrışmıştır, ayrışmaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki yayınlarımız dijitalle birlikte geçmişten de güç alarak daha güçlü bir şekilde yankılanacaktır.

'ENVER ÖREN'İ HASRETLE YAD EDİYORUZ'

Bundan dört gün önce 22 Şubat Pazar günü gazetemizin kurucusu, merhum Enver Ören ağabeyimizin 13. vefat yıldönümüydü. Bu vesileyle kendisini bir kere daha rahmetle ve hasretle yad ediyoruz" dedi.

'TEKNOPARK'TA YAZILIM ŞİRKETİ KURDUK'

İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ise habercilikte yaşanan dijital dönüşüme dikkat çekerek, "Bir başkasının teknolojisiyle bir başkası izin verdiği kadar mücadele edebilirisiniz. Dolayısıyla biz kendi teknolojimize sahip olmalıyız. Biz Teknopark'ta bir yazılım şirketi kurduk. Bir buçuk yıllık bir arge süreci sonucunda yapay zekayla çalışan, tüketicisini anlayan, tüketicisinin tercihine göre, bulunduğu lokasyona göre özel haberler getiren bir sistem hazırladık. Dolayısıyla teknolojimizde tüketiciyi anlamayı merkezimize koyduk" ifadelerini kullandı.