Selami Yıldız sonrası istihbaratın başına geçecek isim belli oldu! İşte yeni Emniyet İstihbarat Başkanı

05 Aralık 2024 13:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:29

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini doldurması sebebiyle, görevini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’a devretti. Son dönemlerde oldukça başarılı işleriyle bilinen Selami Yıldız’ın yerine geçecek ismin ise belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

Emniyet​'te yeni atamalar gerçekleşiyor. En dikkat çeken atamalardan bir tanesi de İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü oldu. Zira yaş haddinden dolayı görevi bırakmak zorunda olan Zafer Aktaş 2020 yılından beri yürüttüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'a devretti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Selami Yıldız; Özellikle 17/25 Aralık döneminde ve 15 Temmuz'da FETÖ ile mücadele konusunda oldukça başarılı işlere imza attı.

Yaşanan bu görev değişikliği sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına gelecek isim de merak konusu oldu.

Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine gelecek olan kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş olacağını ifade etti.

İSTİHBARATIN BAŞINA KARAKUŞ!

"İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddinin dolmasının ardından yerine atanacak ismin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız olması bekleniyor.

Boşalan İstihbarat Başkanlığı koltuğuna ise Adıyaman Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş’un atanması bekleniyor."

EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ HALUK KARAKUŞ KİMDİR?

1973 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Burdur-Bucak nüfusuna kayıtlıdır. 1991 yılında Polis Kolejinden, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1995 yılında İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başlamış, sırasıyla 2000 yılında Siirt Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2004 yılında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde, 2017 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 2021 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görevine başlamış olan Sayın Ali Haluk Karakuş son olarak; 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.