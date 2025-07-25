Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu

Yerli ve milli imkanlarla, Teknofest kuşağı gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal, kısa sürede 100 bin takipçiye ulaştı. 'Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz' ve 'Biz Yaptık' mottosuyla duyurulan uygulamaya gençler yoğun ilgi gösteriyor.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN EŞİNE SICAK KARŞILAMA!

Yeni kurulan sosyal medya uygulamasına giriş yapan bir diğer isim deT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

Eşinin ilk paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.