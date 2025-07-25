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Editor
 | Emir Yücel

Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu

Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar ve ekibinin kurmuş olduğu yeni sosyal medya uygulaması Next Teknofest Sosyal kısa süre içerisinde 100 bin takipçiye ulaştı. Uygulamaya giriş yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a sıcak bir hoş geldin mesajı yayınlayan Selçuk Bayraktar, sosyal medyada gündem oldu.

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Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:21

Yerli ve milli imkanlarla, kuşağı gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal, kısa sürede 100 bin takipçiye ulaştı. 'Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz' ve 'Biz Yaptık' mottosuyla duyurulan uygulamaya gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN EŞİNE SICAK KARŞILAMA!

Yeni kurulan sosyal medya uygulamasına giriş yapan bir diğer isim deT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 'ın eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu

Eşinin ilk paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar’ı işte böyle karşıladı! Sosyal medyada gündem oldu
ETİKETLER
#teknofest
#selçuk bayraktar
#sosyal-medya
#Genç Girişimciler
#Next Teknofest Sosyal
#Yerli Teknoloji
#Sümeyye Erdoğan Bayraktar
#Gündem
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