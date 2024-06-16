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Selçuk Bayraktar’dan Babalar Günü mesajı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 16:06 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:06

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Türk SİHA’larının mimarı Selçuk Bayraktar Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar için duygulandıran ifadeler kullandı.

Bayraktar aynı zamanda bütün babaların Babalar Günü’nü kuladı.

Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Biz, vatan ve millet sevgisini rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'dan öğrendik... Tarih boyunca Milletimiz için hayatını vakfeden bütün babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Kaynak: tgrthaber.com
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