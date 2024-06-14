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Selçuk Bayraktar'dan öğrencilere tavsiye! Unutmayın...

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:37
Selçuk Bayraktar&#039;dan öğrencilere tavsiye! Unutmayın...

Türkiye Teknoloji Takımı lideri Selçuk Bayraktar okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatiline giren öğrencilere tavsiye verdi.

Savunma ve Havacılık Sanayii alanında büyük başarılara imza atan BAYKAR şirketinin yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan öğrencilere, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tavsiyeler verdi.

Selçuk Bayraktar'dan öğrencilere tavsiye! Unutmayın... - 1. Resim

"GELECEK BİZİ BEKLER"

Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) lideri olan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Selçuk Bayraktar'dan öğrencilere tavsiye! Unutmayın... - 2. Resim

"Kıymetli öğrenci kardeşlerim, Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte önünüzde değerlendirebileceğiniz bolca zaman var. Bir abiniz olarak tavsiyem, bu zamanı ilgi duyduğunuz alanlarda araştırma yaparak, okuyarak ve üreterek geçirin... Unutmayın gelecek bizi bekler!"

Kaynak: tgrthaber.com
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