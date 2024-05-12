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Selçuk Bayraktardan dikkat çeken anneler günü mesajı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
12 May 2024 11:04 - Güncelleme : 12 May 2024 11:07
Selçuk Bayraktardan dikkat çeken anneler günü mesajı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, 'Anneler günü' vesilesiyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye hedefi için mücadele eden isimlerin başında gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, anneler günü vesilesiyle yaptığı paylaşımla beğenileri topladı.

Selçuk Bayraktardan dikkat çeken anneler günü mesajı! - 1. Resim

"ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk kadın bilgisayar programcıları arasında yer alan annesi Canan Bayraktar ile yaptığı paylaşımda, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin 'Anneler gününü' kutlayıp şu ifadeleri kullandı:

“Vatana ve Millete hayırlı evlatlar olmamız için bizleri türlü fedakarlıklarla yetiştiren ve hayır dualarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun.”

 

Kaynak: tgrthaber.com
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