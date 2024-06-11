Selçuk Bayraktar’dan dolandırıcılık uyarısı! ‘Dikkatli olun’

11 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:16

Son zamanlarda internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında 'Baykar şirketine yatırım yaparak kazanç elde edin' gibi sahte reklamlar sık sık karşımıza çıkıyor. Savunma Sanayii alanında ihracat rekorları kıran Baykar şirketine olan güveni zedeleme amaçlı yapılan bu sahte ilanlara karşı, Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

"KESİNLİKLE GERÇEK DIŞIDIR"

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz.

Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır.

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır.

Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim.

Kamuoyuna saygılarımla.