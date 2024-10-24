Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ'a hain terör saldırısıyla ilgili açıklama! 'Son nefesimize kadar mücadeleye devam'

24 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:30

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerle guru duyduklarını belirten Bayraktar, "Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Asil ruhlu bir milletin ferdi olduğum için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​ ve Baykar​ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar​, TUSAŞ​'da düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan çalışanları hastanede ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar şunları söyledi:

'TAM BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'

"Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle hasbihal ettik. Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu.

Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular.

'ASİL RUHUNUN TİMSALİ OLDULAR'

Türk milletinin asil ruhunun timsali olduklarını bize gösterdiler. Kararlılığımızı bir daha göstermiş oldular. Tam bağımsız Türkiye yolunda göklerimizde tam manasıyla hür oluncaya kadar neden çalışmamız gerektiğini bizlere bir defa daha anlatmış oldular.

Ben hem milletimize hem de yakınlarına öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Asil ruhlu bir milletin ferdi olduğum için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz."