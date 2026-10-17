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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 02:36
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 02:40

Selin ardından sahada büyük görev: AFAD son durumu açıkladı

Şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarından etkilenen illerde çalışmalar aralıksız sürüyor. AFAD ülke genelinde 60 bin personeliyle görev yaptığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Selin ardından sahada büyük görev: AFAD son durumu açıkladı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 02:36
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 02:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından, "Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 görev yapmaktadır" denildi.

Selin ardından sahada büyük görev: AFAD son durumu açıkladı


60 BİN PERSONEL SAHADA

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla devletimiz, ilgili tüm kurum, kuruluşları ve imkanlarıyla milletimizin yanında. Şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarından etkilenen illerimizde hayatı yeniden normale döndürmek için, AFAD koordinasyonunda, tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik, hasar ve zarar tespit çalışmaları başta olmak üzere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, AFAD Gönüllülerimiz de cadde, sokak ve iş yerlerinin temizliği gibi pek çok noktada sahada görev yapmakta, yürütülen çalışmalara destek vermektedir. Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 araç görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Selin ardından sahada büyük görev: AFAD son durumu açıkladı


AFAD’ın paylaşımında ayrıca şunlar kaydedildi: "Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm ekiplerimize Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."

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ETİKETLER
#Gönüllü
#Yağışlar
#araç
#afad
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