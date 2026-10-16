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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:59

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Bakanı Murat Kurum Ayazağa’da incelemelerde bulundu: "Afetin izlerini birlikte sileceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin ağır darbe vurduğu İstanbul Ayazağa’da sahaya inerek incelemelerde bulundu. Sosial medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, mağduriyetleri gidermek için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:59

genelinde etkili olan ve derelerin taşmasına yol açan aşırı sağanak yağışların ardından İçişleri Bakanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan bölgesine gitti. Sahadaki çalışmaları yerinde denetleyen bakanlar, ev ve iş yerleri su basan esnaf ve vatandaşları dinledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Bakanı Murat Kurum Ayazağa’da incelemelerde bulundu: "Afetin izlerini birlikte sileceğiz"

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Bakanı Murat Kurum Ayazağa’da incelemelerde bulundu: "Afetin izlerini birlikte sileceğiz"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte, sel felaketinden etkilenen İstanbul Ayazağa’da incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimiz ve esnafımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik. Yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, milletimizin yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadan mağduriyetleri gidermek, yaraları sarmak ve hayatı yeniden normale döndürmek için kararlılıkla çalışacağız.

Biz, zor günlerde birbirine kenetlenen büyük bir milletiz. Bugün de aynı dayanışma ruhuyla, sabırla ve ortak gayretle bu süreci hep birlikte geride bırakacağız.

Afetten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2111099908421828816

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#İstanbul
#murat kurum
#sarıyer
#mustafa çiftçi
#Ayazağa
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