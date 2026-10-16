İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Bakanı Murat Kurum Ayazağa’da incelemelerde bulundu: "Afetin izlerini birlikte sileceğiz"

İstanbul genelinde etkili olan ve derelerin taşmasına yol açan aşırı sağanak yağışların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Sarıyer Ayazağa bölgesine gitti. Sahadaki çalışmaları yerinde denetleyen bakanlar, ev ve iş yerleri su basan esnaf ve vatandaşları dinledi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte, sel felaketinden etkilenen İstanbul Ayazağa’da incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimiz ve esnafımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik. Yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, milletimizin yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadan mağduriyetleri gidermek, yaraları sarmak ve hayatı yeniden normale döndürmek için kararlılıkla çalışacağız.

Biz, zor günlerde birbirine kenetlenen büyük bir milletiz. Bugün de aynı dayanışma ruhuyla, sabırla ve ortak gayretle bu süreci hep birlikte geride bırakacağız.

Afetten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2111099908421828816