Adana'da serada 5 liradan satılan yerli güller, Anneler Günü öncesi çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı buluyor. İthalat kıskacındaki üreticiler haksız kazanca isyan ederek gülleri annelere ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

HABERİN ÖZETİ Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu Adana'da yerli güllerin serada 5 liradan satılmasına rağmen çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı bulması üzerine üreticiler, haksız kazanca isyan ederek gülleri annelere ücretsiz dağıtma kararı aldı. Adana'da serada 5 liradan satılan yerli güller, Anneler Günü öncesi çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiler, Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini ve maliyetlerini kurtarmadığını belirtiyor. Bazı üreticiler, gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını açıkladı. Üreticiler, çiçekçilerdeki yüksek fiyatların ithal güllerden kaynaklandığını ve haksız kazanç olduğunu savunarak denetim mekanizması talep ediyor. Adana'daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL'ye satıldığı belirtiliyor.

Adana'da Anneler Günü öncesi yerli gülün tanesi serada 5 liraya satılırken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde gül 50-100 TL arasında alıcı buluyor.

ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ YOĞUNLUK

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor.

Dönüme ortalama 6 bin gül alan üreticiler, verimden memnun ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Bahçelerde 5 liradan satılan güller, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 50-100 liradan vatandaşlara satılıyor.

Öte yandan, Adana’daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL’ye satılması dikkat çekti.

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, fiyatların çok düşük seyrettiğini bu sebeple de hasat yapmayıp gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını anlatarak, "Çiçek fiyatları çok düşük. 5 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor o nedenle biz kendi adımıza hasat yapmayacağız. Bu gülleri alıp annelere ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Üretici Ersen Okur ise, "5 liralık fiyat, işçiliğini kurtarmıyor, masrafını kurtarmıyor. Bu fiyatlar gül ithalatı olduğundan kaynaklanıyor. Her sene bu aylarda, özel günlerde ithal güller nedeniyle para kazanamıyoruz. Bir tane gül, serada 5 lira ama çiçekçilerde 100 lira. Haksız kazanç var ve denetim mekanizmasının olması lazım" diye konuştu.