Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Adana'da yetiştirilen güllerin sera çıkış fiyatı 5 lira seviyesinde kalırken, aynı çiçeklerin perakende satıştaki fiyatı 100 liraya kadar ulaşıyor. Yerli üreticiler, Hollanda'dan gelen ithal çiçeklerin piyasayı düşürmesi sebebiyle zarar ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 11:29

Adana'da serada 5 liradan satılan yerli güller, öncesi çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı buluyor. İthalat kıskacındaki üreticiler haksız kazanca isyan ederek gülleri annelere ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

0:00 127
HABERİN ÖZETİ

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Adana'da yerli güllerin serada 5 liradan satılmasına rağmen çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı bulması üzerine üreticiler, haksız kazanca isyan ederek gülleri annelere ücretsiz dağıtma kararı aldı.
Adana'da serada 5 liradan satılan yerli güller, Anneler Günü öncesi çiçekçilerde 100 liraya kadar alıcı buluyor.
Üreticiler, Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini ve maliyetlerini kurtarmadığını belirtiyor.
Bazı üreticiler, gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını açıkladı.
Üreticiler, çiçekçilerdeki yüksek fiyatların ithal güllerden kaynaklandığını ve haksız kazanç olduğunu savunarak denetim mekanizması talep ediyor.
Adana'daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL'ye satıldığı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Adana'da Anneler Günü öncesi yerli gülün tanesi serada 5 liraya satılırken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde gül 50-100 TL arasında alıcı buluyor.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ YOĞUNLUK

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Dönüme ortalama 6 bin gül alan üreticiler, verimden memnun ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Bahçelerde 5 liradan satılan güller, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 50-100 liradan vatandaşlara satılıyor.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Öte yandan, Adana’daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL’ye satılması dikkat çekti.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, fiyatların çok düşük seyrettiğini bu sebeple de hasat yapmayıp gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını anlatarak, "Çiçek fiyatları çok düşük. 5 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor o nedenle biz kendi adımıza hasat yapmayacağız. Bu gülleri alıp annelere ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu

Üretici Ersen Okur ise, "5 liralık fiyat, işçiliğini kurtarmıyor, masrafını kurtarmıyor. Bu fiyatlar gül ithalatı olduğundan kaynaklanıyor. Her sene bu aylarda, özel günlerde ithal güller nedeniyle para kazanamıyoruz. Bir tane gül, serada 5 lira ama çiçekçilerde 100 lira. var ve denetim mekanizmasının olması lazım" diye konuştu.

Serada 5 TL, çiçekçide 100 TL! Anneler Günü öncesi çiçek piyasasında akılalmaz fiyat oyunu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Kurultay davası ertelendi! Mahkemeden Adem Soytekin kararı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Böcek ailesinin mal varlığına el konuldu
ETİKETLER
#Anneler Günü
#haksız kazanç
#İthal Gül
#Gül Üreticileri
#Yerli Gül
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.