CHP Kurultay davası ertelendi! Mahkemeden Adem Soytekin kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada duruşma bugün görüldü. Bugün görülen beşinci duruşmada ara karar verildi.

CHP Kurultay ceza davasında ara karar verilmiştir. Dava, 1 Temmuz tarihine ertelenmiştir.

Dava 1 Temmuz'a ertelenirken, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış daha sonraki süreçte ise etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Geçtiğimiz hafta devam eden duruşmada ifade veren Soytekin tahliye edilmişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davası, bazı delegeler tarafından “mutlak butlan” iddiasıyla açılmış bir hukuk sürecidir. Dava, kurultay sırasında “para karşılığı oy kullandırma” gibi usulsüzlüklerin yaşandığı iddialarına dayanmaktadır. Davacılar, bu durumun kurultayın meşruiyetini ortadan kaldırdığını savunarak, seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını talep etmektedir.

Kurultayın iptali istenen dava dosyaları, aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da bulunduğu delegeler tarafından açılmış ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiştir. Dava, yalnızca 38. Olağan Kurultay’ı değil, bu kurultayın ardından alınan olağanüstü kurultay kararlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.