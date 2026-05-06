CHP Kurultay davası ertelendi! Mahkemeden Adem Soytekin kararı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada ara karar verildi. Dava 1 Temmuz'a ertelendi. Öte yandan mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

CHP Kurultay davası ertelendi! Mahkemeden Adem Soytekin kararı
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 10:31
06.05.2026
saat ikonu 10:53

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada duruşma bugün görüldü. Bugün görülen beşinci duruşmada ara karar verildi.

CHP Kurultay ceza davasında ara karar verilerek dava 1 Temmuz'a ertelendi.
ADEM SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Dava 1 Temmuz'a ertelenirken, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış daha sonraki süreçte ise etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Geçtiğimiz hafta devam eden duruşmada ifade veren Soytekin tahliye edilmişti.

CHP Kurultay davası ertelendi! Mahkemeden Adem Soytekin kararı

BU SÜRECE NASIL GELİNDİ?

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davası, bazı delegeler tarafından “mutlak butlan” iddiasıyla açılmış bir hukuk sürecidir. Dava, kurultay sırasında “para karşılığı oy kullandırma” gibi usulsüzlüklerin yaşandığı iddialarına dayanmaktadır. Davacılar, bu durumun kurultayın meşruiyetini ortadan kaldırdığını savunarak, seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını talep etmektedir.

Kurultayın iptali istenen dava dosyaları, aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da bulunduğu delegeler tarafından açılmış ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiştir. Dava, yalnızca 38. Olağan Kurultay’ı değil, bu kurultayın ardından alınan olağanüstü kurultay kararlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

