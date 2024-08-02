Serinlemek için gittiği Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

02 Ağustos 2024 22:38 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:51

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

Van'ın Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'ndeki Amik Kalesi civarında, saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren 26 yaşındaki Ö.T., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Olayı fark eden sahildeki vatandaşlar, bilinci kapalı halde sudan çıkardıkları gence ilk müdahaleyi tatil için orada bulunan sağlık çalışanları yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ö.T., ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.