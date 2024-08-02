Serinlemek için gittiği Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 22:38 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:51
Van'ın Tuşba ilçesinde 26 yaşındaki Ö.T., serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.
Van'ın Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'ndeki Amik Kalesi civarında, saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren 26 yaşındaki Ö.T., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.
Olayı fark eden sahildeki vatandaşlar, bilinci kapalı halde sudan çıkardıkları gence ilk müdahaleyi tatil için orada bulunan sağlık çalışanları yaptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ö.T., ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: tgrthaber.com