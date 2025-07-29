Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar

Bursa'nın Gürsu, Kestel ve Harmancık ilçelerindeki yangınlarda çok sayıdaki hayvan da alevlerin ortasında kaldı. Bölgedeki vatandaşlar hayvanları güvenli bölgelere götürmek için canla başla uğraştı.

GÜVENLİ ALANLARA TAŞINDILAR

Yangınla birlikte barınaklara ve doğal yaşam alanlarına ulaşan hayvanseverler, başta kedi ve köpekler olmak üzere çeşitli türden hayvanları bulundukları riskli alanlardan çıkararak koruma altına aldı.

Tahliye edilen hayvanların bir kısmı geçici bakım alanlarına alınırken, bazıları da dernek aracılığıyla kalıcı yuva bulma sürecine dahil edildi.



Hayvanseverler, afet bölgesinde sadece insan değil, tüm canlıların yaşam hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak, gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.