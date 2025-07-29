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 | Banu İriç

Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar

Yurdun çok sayıda noktasında süren orman yangınlarından hayvanlar da etkilendi. Alevler ve dumanlar arasında kalan hayvanları kurtarabilmek için çok sayıda vatandaş seferber oldu. O anlar görüntülere yansıdı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 21:26

Bursa'nın Gürsu, Kestel ve Harmancık ilçelerindeki yangınlarda çok sayıdaki hayvan da alevlerin ortasında kaldı. Bölgedeki vatandaşlar hayvanları güvenli bölgelere götürmek için canla başla uğraştı.

Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar

GÜVENLİ ALANLARA TAŞINDILAR
Yangınla birlikte barınaklara ve doğal yaşam alanlarına ulaşan hayvanseverler, başta kedi ve köpekler olmak üzere çeşitli türden hayvanları bulundukları riskli alanlardan çıkararak koruma altına aldı.

Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar

Tahliye edilen hayvanların bir kısmı geçici bakım alanlarına alınırken, bazıları da dernek aracılığıyla kalıcı yuva bulma sürecine dahil edildi.

Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar


Hayvanseverler, bölgesinde sadece insan değil, tüm canlıların yaşam hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak, gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sessiz çığlıkları duydular: Hayvanları alevlerden çıkardılar

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ETİKETLER
#afet
#Bursa Yangını
#Hayvan Kurtarma
#Gürsu Yangını
#Kestel Yangını
#Harmancık Yangını
#Hayvan Barınma
#Gündem
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