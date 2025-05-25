Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu!

Antalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede cinayet anına ilişkin detaylara ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman'ın ifadesinde söyledikleri ise adeta kan dondurdu.

KAN DONDURAN İFADE

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını söyleyen cinayet zanlısı Halit Can Sakman'ın "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık

'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti" dediği öğrenildi.

"ELLERİMLE BOĞAZINI SIKARAK BOĞDUM"

Tartışmanın daha alevlenerek devam ettiğini söyleyen Sakman, "Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Cinayet zanlısı Sakman'ın 2021 yılında bileklerini kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan birgün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını söyledi.

İDDİANAME HAZIR

Savcılık iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla" dedi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

BABANIN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Sevcan'ın babası Güney Demir ise kızı Sevcan'ın şüpheli Halit ile evlenmesine rıza göstermediğini, evlendiklerini nikah tarihinden sonra öğrendiğini söyledi. Kızını karıncayı bile incitmeyen biri olduğunu da belirten acılı baba, "Sevcan hayat dolu bir insandı. Kalbi iyilik için atardı. Kızımı hayatının baharında katledildi. Onun acısı ben ölümceye kadar yüreğimde sürecek Bundan sonra kızımın katilinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" dedi.