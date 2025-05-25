Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu! "Satırla boğazını kestim"

Antalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cani koca Can Sakman'ın ifadesinde söyledikleri adeta kan dondurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 10:26

Antalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede cinayet anına ilişkin detaylara ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman'ın ifadesinde söyledikleri ise adeta kan dondurdu.

KAN DONDURAN İFADE

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını söyleyen cinayet zanlısı Halit Can Sakman'ın "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık

'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti" dediği öğrenildi.

"ELLERİMLE BOĞAZINI SIKARAK BOĞDUM"

Tartışmanın daha alevlenerek devam ettiğini söyleyen Sakman, "Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu! "Satırla boğazını kestim"

YILLAR ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Cinayet zanlısı Sakman'ın 2021 yılında bileklerini kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan birgün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını söyledi.

Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu! "Satırla boğazını kestim"

İDDİANAME HAZIR

Savcılık iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla" dedi.

Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu! "Satırla boğazını kestim"

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Isparta'da 10 yıllık korkunç şüphe! Kayıp adamın arkadaşı tutuklandı
Kızını darp eden çocuğun babasını bıçakladı! Dehşet anları kamerada

BABANIN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Sevcan'ın babası Güney Demir ise kızı Sevcan'ın şüpheli Halit ile evlenmesine rıza göstermediğini, evlendiklerini nikah tarihinden sonra öğrendiğini söyledi. Kızını karıncayı bile incitmeyen biri olduğunu da belirten acılı baba, "Sevcan hayat dolu bir insandı. Kalbi iyilik için atardı. Kızımı hayatının baharında katledildi. Onun acısı ben ölümceye kadar yüreğimde sürecek Bundan sonra kızımın katilinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" dedi.

Sevcan Demir Sakman'ı katleden caninin ifadesi kan dondurdu! "Satırla boğazını kestim"

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.