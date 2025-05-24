Kızını darp eden çocuğun babasını bıçakladı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Ortaköy'de Derya U. isimli kadın, kızına zorbalık yaptığını iddia ettiği çocuğun babasını bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan adam, Derya U.'yu darp etti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beşiktaş Ortaköy’de Deya U. isimli kadın, iddia 7 yaşındaki kızına okulda şiddet uygulandığını öğrendi. Durum karşısında sinirden çılgına dönen kadın, zorbalık yapan sınıf arkadaşının babası ile telefonda tartıştı. İkili arasında sular durulmayınca buluşmak için sözleştiler. Buluşma yerine gelen Şerif T., Derya U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Göğsünden yaralanan adam, motosikletten inerek Derya U.'yu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şerif T. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Derya U.'nun ifadesinde Şerif T.'yi defalarca uyardığını ancak sonuç alamadığını, telefonla konuşmak için olayın gerçekleştiği sokağa çağırdığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.