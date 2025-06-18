“Sevenler” çetesi çökertildi! Elebaşının da içinde olduğu 9 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suç Gelirlerini Aklama ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile Çok sayıda pasaport ele geçirildi."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1935207014226903538