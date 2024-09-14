Seyir halindeki araç alev alev yandı: Geriye hurda yığını kaldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Eylül 2024 00:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 00:39

Kocaeli’nde TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü. Ekiplerin seferber olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yolda ise uzun kuyruklar oluştu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan hafif ticari araç, alev topuna döndü. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araçtan geriye hurda yığını kaldı. ALEV ALEV YANDI Yangın, TEM Otoyolu Derince geçişi Ankara istikametinde seyir halinde giden hafif ticari araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla seyir halinde olan E.E., yakıt kokusu alması üzerine aracı yol kenarına çekti. Sürücünün inmesiyle araç alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İNCELEME BAŞLATILDI Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araçtan geriye iskeleti kaldı. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Amedspor Başkanı Aziz Elaldı İzmir'de kaza geçirdi! Ölümle burun buruna! Bastığı yer çöktü tavanda asılı kaldı: İşte o anlar!