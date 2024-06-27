Seyir halindeyken dehşeti yaşadılar!

27 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:20

YSK kararına göre Milletvekili sayısı düşük olan 33 il belirlendi

YSK kararına göre Milletvekili sayısı düşük olan 33 il belirlendi

Rize'de korku dolu anların yaşandığı olay Çamlıhemşin yolunda meydana geldi.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇ İÇİNDE DEHŞETİ YAŞADILAR

Şiddetli yağış sırasında aracıyla seyir halinde olan 2 kişi facianın eşiğinden döndü. Yolda ilerlerken bir anda yamaçtan kaya parçası kopup aracın üzerine düştü. Otomobilin ön camını tuzla buz eden kaya parçası daha sonra yola düştü.

Otomobilin içerisinde bulunanlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken otomobilde maddi hasar oluştu. Araç içerisinde bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.