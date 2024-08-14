Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç bir anda alev topuna döndü!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 01:15 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 01:19
Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobildeki yangın çevredeki araziye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi mevkiinde yangın yaşandı. Trafikte seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
Yangın çevredeki araziye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı