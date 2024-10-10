Şeytanın aklına gelmez! Aracın arka koltuğunun altından kaçak göçmen çıktı

10 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:25

Edirne'de polis ekiplerince yapılan aramalarda kaydedilen görüntüleri şoke etti. Şüpheli araçta yapılan incelemelerde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Edirne​ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen aramalarda ilginç bir olay yaşandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlerin kaçış için buldukları yöntem akıllara durgunluk verdi.

KOLTUĞUN ALTINDA YAKALANDILAR

Kent merkezindeki koordineli çalışma çerçevesinde bir otomobil​ durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğunun taban kısmında zula içine gizlenmiş vaziyette 2 Suriye​ uyruklu erkek şahıs olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin gizlendikleri koltuğun altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan R.A ve C.O isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.