SGK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında tartışma sürüyor: Hacizli mal iddiasına cevap

13 Ocak 2025 20:58 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:02

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) arasında borç yapılandırma sürecine ilişkin gerilim tırmanıyor. SGK, üzerinde haciz bulunan gayrimenkullerin mevzuat gereği devralınmasının mümkün olmadığını vurgularken, ABB, sunulan taşınmazların değerli ve satılabilir olduğunu savunarak SGK'yi kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) arasında borç yapılandırma sürecine ilişkin yaşanan tartışma devam ediyor. SGK​, üzerinde haciz​, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkullerin devralınmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını açıklarken, ABB bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

HACİZ BULUNAN GAYRİMEKULÜ DEVRALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun kanunlar ve mevzuat çerçevesinde yönetildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması, mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir. Bu konuda kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyetle hareket edilmektedir."

Açıklamada, bugüne kadar SGK’ye farklı siyasi partilere mensup belediyelerden 1200’den fazla gayrimenkul​ devri yapıldığı, ancak bu taşınmazların hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığı belirtildi. SGK, ABB’nin sunduğu gayrimenkullerin bir kısmının hacizli olduğunu öne sürerek, şu ifadeleri kullandı: "Haciz, şerh veya ipotek bulunan taşınmazların SGK’ye devri için teklif edilmesi ya bilgi eksikliğinden ya da kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu yaklaşım yerine, satış kabiliyeti olan gayrimenkuller teklif edildiğinde şeffaf bir süreç yönetilecektir. Borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK her zaman yol göstermeye devam edecektir."

ABB: "GERÇEK DIŞI İDDİALAR KAMUOYUNU YANILTIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi​ ise SGK’nin açıklamalarına karşılık, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. ABB, borç yapılandırma sürecinde SGK’ye toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olan 572 taşınmaz teklif ettiklerini açıkladı. ABB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sunduğumuz taşınmazlar arasında Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte taşınmazlar bulunmaktadır. Toplam 33 kalem arsa bildirilmiş olup, bu arsaların üzerinde bulunan toplam haciz tutarı sadece 3 milyon liradır. SGK’nin iddiaları, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalardır." Tartışmanın Merkezinde "Hacizli Gayrimenkuller" Var SGK ve ABB arasında yaşanan bu tartışma, belediyelerin borç yapılandırma sürecinde sunduğu gayrimenkullerin nitelikleri ve üzerlerindeki haciz durumlarıyla ilgili. SGK, sadece mevzuata uygun ve hacizsiz gayrimenkullerin kabul edilebileceğini belirtirken, ABB taşınmazlarının büyük bir kısmının satılabilir ve kıymetli olduğunu savunuyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu süreçte, iki tarafın açıklamaları arasındaki çelişkilerin nasıl giderileceği merak konusu.