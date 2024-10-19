SGK'dan yenidoğan çetesiyle ilgili açıklama

19 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:00

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen yenidoğan çetesiyle ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

Türkiye günlerdir sağlıkta yaşanan skandalı konuşuyor. İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kasten bebek ölümlerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu​'ndan açıklama geldi.

SGK​'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

ÖZEL REYAP HASTANESİ'NİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.