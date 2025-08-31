Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 198 şüphelinin yakalandığını, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 10:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 198 şüphelinin yakalandığını ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 189 milyon 87 bin TL değerindeki para ve mal varlığına el konulduğunu belirtti.

Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya'nın aktanrdığı bilgilere göre yakalanan şüphelilerin,

  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
  • Yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde edilen geliri akladıkları,
  • “Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” yöntemleriyle vatandaşları dolandırdıkları,
  • Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu

OPERASYONLAR 19 İL MERKEZLİ YAPILDI

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da operasyonlar düzenlendi.

Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu

YERLİKAYA'DAN MESAJ

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, İl Emniyet Müdürlüklerine, polis teşkilatına ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

ETİKETLER
#operasyon
#siber suç
#siber suç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.