Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 198 şüphelinin yakalandığını ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 189 milyon 87 bin TL değerindeki para ve mal varlığına el konulduğunu belirtti.

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya'nın aktanrdığı bilgilere göre yakalanan şüphelilerin,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

Yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde edilen geliri akladıkları,

“Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” yöntemleriyle vatandaşları dolandırdıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR 19 İL MERKEZLİ YAPILDI

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da operasyonlar düzenlendi.

YERLİKAYA'DAN MESAJ

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, İl Emniyet Müdürlüklerine, polis teşkilatına ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.