Siber suçlara geçit yok! 10 günde 198 şüpheli yakalandı, dev para ve mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 198 şüphelinin yakalandığını ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 189 milyon 87 bin TL değerindeki para ve mal varlığına el konulduğunu belirtti.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yerlikaya'nın aktanrdığı bilgilere göre yakalanan şüphelilerin,
Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da operasyonlar düzenlendi.
Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, İl Emniyet Müdürlüklerine, polis teşkilatına ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.