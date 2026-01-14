Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Siber suçlarla mücadele operasyonu: 126 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 126 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 08:16

Siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; son 5 günde Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Siber suçlarla mücadele operasyonu: 126 şüpheli gözaltında

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Siber suçlarla mücadele operasyonu: 126 şüpheli gözaltında

126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan duyurdu! Siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.