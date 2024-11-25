Sıcaklık daha da düşüyor! 11 ile turuncu 13 ile sarı kod verildi: 25 Kasım hava durumu raporu

25 Kasım 2024 06:56 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:07

Türkiye yeni haftaya da soğuk hava dalgasının etkisi altında girecek. Meteoroloji 25 Kasım Pazartesi günü için 11 ile turuncu, 13 ile sarı kod verdi. Kar yağışları bazı bölgelerimizde devam edecek. Sert rüzgarlar ve buzlanma zorlu bir gün yaşatabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı pek çok ilimizde okullara kar tatili verildi. İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​, 25 Kasım Pazartesi hava durumu​ raporunu yayımladı. Türkiye​ genelinde kar yağışı​ ve sağanak yurdu etkisi altına almaya devam edecek. Uyarı haritasına göre ülkenin 11 ili için turuncu, 13 ili için de sarı kod verildi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin de altına inecek.

25 KASIM HAVA DURUMU

Bugün yurdun büyük kısmında hava koşullarının zorlu geçmesi bekleniyor. Son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin büyük bir kısmında parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu,Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevreleri ise yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava bekleniyor.

YAĞIŞ​ VE BUZLANMA BEKLENİYOR

Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Sinop ve Giresun çevreleri kuvvetli yağmur ve sağanak yağışa teslim olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak gibi illerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışlar, hayatı olumsuz etkileyebilir, bu yüzden bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

11 İLE TURUNCU, 13 İLE SARI KOD

Turuncu kod verilen iller: Adana, Antalya, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt

Adana, Antalya, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt Sarı kod verilen iller: Bitlis, Hakkari, Samsun, Van, Şırnak, Ağrı, Artvin, Erzurum, Hatay, Kars, Muş, Siirt, Osmaniye

BUZLANMA VE DON

Yurdun iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Trafikte bu sebeple olumsuzluklar yaşanabilir, bu yüzden sürücülerin dikkatli olmaları tavsiyesi yapıldı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı önlem alması gerekecek.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA:

Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor, Bilecik çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı yaşanabilir.

EGE:

Bölge genelinde az bulutlu hava hakim, ancak iç kesimlerde parçalı bulutlu hava ve Kütahya çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski bulunuyor.

AKDENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, Kahramanmaraş çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma tehlikesi mevcut.

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif kar yağışı, bölge genelinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

KARADENİZ:

Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU:

Çok bulutlu ve yağışlı, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don tehlikesi devam edecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bölgenin kuzeyinde yağmur, Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur yağması bekleniyor.