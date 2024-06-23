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Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
23 Haziran 2024 07:09 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 07:09

Türkiye bunalmaya devam ediyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları bugün zirve yapabilir. Meteoroloji'nin aktardığı verilere göre birçok bölgede hissedilen sıcaklık 40 derecenin üstünde sıcaklık değerleri ölçülmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli olmasında fayda var. İşte 23 Haziran 2024 hava durumu raporu...

Sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün zirve yapması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde birçok bölgede sıcaklık değerleri 40 derecenin üstüne çıkabilir. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise sağlık açısından büyük riskler oluşturabilecek değerleri göstermesi muhtemel

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 HAZİRAN 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran  2024 tarihli son hava tahmin raporuna göre yurdun büyük kesiminde bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor - 1. Resim

Buna karşın doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevrelerinde, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor - 2. Resim

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor - 3. Resim

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İZMİR HAVA DURUMU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor - 4. Resim

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 32°C Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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