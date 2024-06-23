Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor

23 Haziran 2024 07:09 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 07:09

Sıcaklar artıkça gıda krizi ve fiyatlarda artıyor! Hem dünya hem de cüzdanlar yanıyor

Sıcaklar artıkça gıda krizi ve fiyatlarda artıyor! Hem dünya hem de cüzdanlar yanıyor

Sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün zirve yapması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde birçok bölgede sıcaklık değerleri 40 derecenin üstüne çıkabilir. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise sağlık açısından büyük riskler oluşturabilecek değerleri göstermesi muhtemel

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 HAZİRAN 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2024 tarihli son hava tahmin raporuna göre yurdun büyük kesiminde bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Buna karşın doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevrelerinde, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İZMİR HAVA DURUMU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 32°C Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık