Sıcaklık rekoru gelebilir: Bugün dışarı çıkarken dikkat edin! 40 dereceyi aşıyor
Türkiye bunalmaya devam ediyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları bugün zirve yapabilir. Meteoroloji'nin aktardığı verilere göre birçok bölgede hissedilen sıcaklık 40 derecenin üstünde sıcaklık değerleri ölçülmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli olmasında fayda var. İşte 23 Haziran 2024 hava durumu raporu...
Sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün zirve yapması bekleniyor.
Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde birçok bölgede sıcaklık değerleri 40 derecenin üstüne çıkabilir. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise sağlık açısından büyük riskler oluşturabilecek değerleri göstermesi muhtemel
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 HAZİRAN 2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2024 tarihli son hava tahmin raporuna göre yurdun büyük kesiminde bugün hava az bulutlu ve açık olacak.
Buna karşın doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevrelerinde, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ANKARA HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İZMİR HAVA DURUMU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 32°C Az bulutlu
TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık