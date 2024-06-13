Sıcaktan bunalan öğrencilerine nereyi merak ettiklerini sordu: Gazze detayı yürek yaktı

13 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:29

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeniği yapan Recep Bingöl, eğitim verdiği öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler yaparak sosyal medyadan paylaşıyor.

"EYFEL KULESİ, PERİ BACALARI VE PİRAMİTLERİ..."

Bingöl, yaptığı açıklamada, merak ettikleri yerleri sorduğu öğrencilerinden Paris, Kapadokya, Gazze ve Kahire gibi yanıtlar aldığını belirtti.

Bunun üzerine öğrencilerinin Eyfel Kulesi, peri bacaları ve piramitlerin silüetlerinin çıkacağı şekilde hazırlayan ve onları ıslatan Bingöl, Gazze'yi de üzerine bomba yağan çocuk ve oyuncaklarla anlattı.

Bingöl, öğrencileriyle yaptıkları etkinliğin görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.