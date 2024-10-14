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Esenyurt'ta yol ortasında korku dolu anlar! Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalıştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:23

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir adamın kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görüntüler pes dedirtti. Korku dolu anları çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

İstanbulEsenyurt​'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol ortasında duran iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma​ çıktı. 

SAÇLARINDAN TUTUP ZORLA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI 

Sinirden çılgına dönen adam, tartıştığı kadına şiddet​ uygulamaya başladı. Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalışan adam, kadın​ direnince daha da sinirlendi. Yol ortasında yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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