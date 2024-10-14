Esenyurt'ta yol ortasında korku dolu anlar! Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalıştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:23
İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir adamın kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görüntüler pes dedirtti. Korku dolu anları çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti.
İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol ortasında duran iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
SAÇLARINDAN TUTUP ZORLA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI
Sinirden çılgına dönen adam, tartıştığı kadına şiddet uygulamaya başladı. Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalışan adam, kadın direnince daha da sinirlendi. Yol ortasında yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.
Kaynak: Tgrthaber.com