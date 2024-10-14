Esenyurt'ta yol ortasında korku dolu anlar! Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalıştı

14 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:23

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir adamın kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görüntüler pes dedirtti. Korku dolu anları çevredeki vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

İstanbul​ Esenyurt​'ta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol ortasında duran iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma​ çıktı.

SAÇLARINDAN TUTUP ZORLA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Sinirden çılgına dönen adam, tartıştığı kadına şiddet​ uygulamaya başladı. Saçlarından tuttuğu kadını zorla araca bindirmeye çalışan adam, kadın​ direnince daha da sinirlendi. Yol ortasında yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.