Şiddetli fırtına Hakkari'yi vurdu: Önüne ne aldıysa götürdü! O anlar kamerada

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve çakan şimşekler, ilçede paniğe yol açtı ve adeta önüne çıkan her şeyi sürükledi. O anların görüntüleri kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Hakkari ve ilçelerinde şiddetli fırtına, yağış ve gök gürültüsü etkili olarak hayatı olumsuz etkiledi.

Derecik ilçesinde de akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına, yağış ve gök gürültüsü etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, ilçede birçok evin çatısını yerinden sökerek, hastane girişindeki tabelaya zarar verdi.

Fırtınanın şiddeti ve hızı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Ekiplerin olası olumsuz durumlar için bölgede hazır beklediği öğrenildi.