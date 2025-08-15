Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı

İstanbul
Şiddetli rüzgar nedeniyle yola aydınlatma direği devrildi. E-5 trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükçekmece'de sabah 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri yola doğru yan yattı.
Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.