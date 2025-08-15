Ankara'da akılalmaz olay! Trafikte döner bıçağıyla dehşet saçtı

Dehşete düşüren görüntüler dün akşam saatlerinde Ankara'da yaşandı. F.D., seyir halindeyken bir araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince öfkeli sürücü aracının camından döner bıçağı gösterdi ve diğer sürücüye tehditler savurdu. O anlara ait görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri F.D.’yi Yenimahalle’de suç aleti bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı ve aracı otoparka çekildi. F.D emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.