Hatay'da feci kaza! Motosiklet minibüse ok gibi saplandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, sokak birleştiği yerde bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza sonrası ticari araç sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.