TGRT Haber
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Hatay'da yangın söndürüldü mü son dakika? Hassa ilçesinde orman yangınında çalışmalar sürüyor

Orman yangınları ile mücadele ülkemizde devam ederken Hatay'da geçtiğimiz gün başlayan yangınla mücadelede 14. saat geride bırakıldı. Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde başlayan Hatay orman yangını kısa sürede alevlerin etkisine girerken ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:26

Yaz aylarının başlamasıyla beraber ülkemizde artan orman yangınları ile mücadeleler hız kesmeden devam ederken bir üzücü haber de 'dan gelmişti. Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.

HATAY ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda geçtiğimiz gün çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri anında olay yerine ulaşmıştı. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle çalışmaları sürerken henüz Hatay yangını kontrol altına alınmadı. Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi edildi.

Hatay'da yangın söndürüldü mü son dakika? Hassa ilçesinde orman yangınında çalışmalar sürüyor

HATAY YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Geçtiğimiz akşam 19.05 civarında başlayan rüzgarın etkisi ile geniş alanlara yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Neredeyse 15 saatlik söndürme çalışmaları devam ederken yangın henüz kontrol altına alınmadı. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla beraber çalışmalar bugün de devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi.

Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarında son durum! Günün ilk ışıklarıyla alevlere müdahale yeniden başladı
#türkiye
#hatay
#orman yangını
#tahliye
#yangın söndürme
#Aktüel
TGRT Haber
