Hatay'da yangın söndürüldü mü son dakika? Hassa ilçesinde orman yangınında çalışmalar sürüyor

Yaz aylarının başlamasıyla beraber ülkemizde artan orman yangınları ile mücadeleler hız kesmeden devam ederken bir üzücü haber de Hatay'dan gelmişti. Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.

HATAY ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda geçtiğimiz gün çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri anında olay yerine ulaşmıştı. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle yangın söndürme çalışmaları sürerken henüz Hatay yangını kontrol altına alınmadı. Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi.

HATAY YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Geçtiğimiz akşam 19.05 civarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile geniş alanlara yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Neredeyse 15 saatlik söndürme çalışmaları devam ederken yangın henüz kontrol altına alınmadı. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla beraber çalışmalar bugün de devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi.