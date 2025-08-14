GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ALEVLERE MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Mersin ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla müdahale yeniden başladı. Hem Mersin'de hem de iki mahallenin tahliye edildiği Hatay'da orman yangınını söndürme çalışmaları tüm gece boyunca devam etti. Hatay'a takviye ekipler sevk edilirken bazı bölgelerde tahliyelerin sürdüğü bildirildi. İşte Mersin ve Hatay orman yangınlarında son durum...
HATAY’DA YANGINLA MÜCADELE 14. SAAT
Hatay’da geçtiğimiz akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla müdahale 14. saatte devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.
MERSİN'DEKİ ORMAN YANGINI 2. GÜNÜNDE
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve ormana yayılan yangına aralıksız müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopterler, 3 noktada süren yangını söndürmek için yoğun destek vermeye başladı.
HATAY'A TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Hatay'ın Hassa ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Hatay'da ormanlar yangınlarıno söndürme çalışmalarını takip etmek için Hassa ilçesindeki bölgeye gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.