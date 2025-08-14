Mersin ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla müdahale yeniden başladı. Hem Mersin'de hem de iki mahallenin tahliye edildiği Hatay'da orman yangınını söndürme çalışmaları tüm gece boyunca devam etti. Hatay'a takviye ekipler sevk edilirken bazı bölgelerde tahliyelerin sürdüğü bildirildi. İşte Mersin ve Hatay orman yangınlarında son durum...

