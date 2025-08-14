Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

14.08.2025

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ALEVLERE MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Mersin ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla müdahale yeniden başladı. Hem Mersin'de hem de iki mahallenin tahliye edildiği Hatay'da orman yangınını söndürme çalışmaları tüm gece boyunca devam etti. Hatay'a takviye ekipler sevk edilirken bazı bölgelerde tahliyelerin sürdüğü bildirildi. İşte Mersin ve Hatay orman yangınlarında son durum...
 

Tarih 09:00

HATAY’DA YANGINLA MÜCADELE 14. SAAT

Hatay’da geçtiğimiz akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla müdahale 14. saatte devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.

İkon
Tarih 08:00

MERSİN'DEKİ ORMAN YANGINI 2. GÜNÜNDE

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve ormana yayılan yangına aralıksız müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopterler, 3 noktada süren yangını söndürmek için yoğun destek vermeye başladı.

Tarih 06:00

HATAY'A TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

İkon
Tarih 01:00

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'da ormanlar yangınlarıno söndürme çalışmalarını takip etmek için Hassa ilçesindeki bölgeye gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı,  "Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.