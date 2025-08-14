Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Isparta'da otomobil kıraathaneye daldı: Ölü ve yaralı var!

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak köy kıraathanesine dalması sonucu 75 yaşındaki Hasan Ünver hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 22:41

Isparta'nın Senirkent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köy kıraathanesine daldı. Kazada 75 yaşındaki adam hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Karip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ö. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kıraathanesine daldı. Kıraathanenin önünde oturan Mustafa T. (19) ile Hasan Ünver (75) aracın çarpması sonucu yaralandı.

Isparta'da otomobil kıraathaneye daldı: Ölü ve yaralı var!



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ünver, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturan vatandaşlara çarptığı ve bazı kişilerin aracın altında kaldığı görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#İsparta
#Senirkent
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.